Precisione svizzera: riaperta via Sangro nel giorno previsto

TERMOLI. Per una volta, precisione svizzera: doveva essere 17 giugno la data della riapertura al traffico di via Sangro e così è stato. Dopo quasi un mese di lavori, il sottopasso dell’A14 tra via Asia e via Sangro è finalmente tornato accessibile ai cittadini. Come stabilito dall’ordinanza comunale n. 160 del 19 maggio 2025, le operazioni di manutenzione evolutiva e riqualificazione delle barriere di sicurezza del viadotto Rio Vivo si sono concluse nei tempi previsti, permettendo così la riapertura della viabilità senza ulteriori proroghe.

I residenti hanno potuto transitare nuovamente lungo il tratto interessato dai lavori, trovando le nuove infrastrutture completate e la segnaletica aggiornata per garantire la sicurezza stradale. L’impresa incaricata, ELLE 2013 Srl, ha rispettato il cronoprogramma stabilito, assicurando interventi mirati e conformi alle disposizioni del Codice della Strada.

Con la riapertura del sottopasso miglioramenti anche sulle arterie che avevano ricevuto un carico supplementare di veicoli a causa delle deviazioni.

Nelle scorse settimane, dopo la chiusura per 4 settimane, c’erano state critiche da parte della comunità sfociate anche in una lettera aperta al sindaco di Termoli, Nico Balice.