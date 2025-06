«Prigionieri in casa nostra», il comitato Piazza Mercato e i residenti contro l’estensione dell’area pedonale

TERMOLI. Era immaginabile, i residenti che gravitano nella nuova isola pedonale, quella che da via Frentana si congiunge a via Roma, non sono affatto contenti della novità, che ha debuttato lo scorso 20 giugno e che ieri è stata riproposta per il secondo fine settimana lungo di fine giugno, per poi diventare strutturale dal primo luglio al 31 agosto.

Sta suscitando forti polemiche la recente ordinanza comunale che impone la chiusura al transito di via Fratelli Brigida ai non residenti e anche ai residenti stessi dopo le ore 20. Una decisione che ha acceso la protesta del Comitato Piazza Mercato e di molti cittadini che vivono nella zona, già da tempo alle prese con disagi quotidiani.

I residenti si sentono “costretti a rientrare prima delle 20 nelle proprie abitazioni”, come se fossero soggetti a un coprifuoco non dichiarato. “Da anni denunciamo l’abbandono della zona, dove siamo costretti a convivere con schiamazzi, musica ad alto volume, rifiuti abbandonati e frequenti liti notturne. Ora, oltre al danno, anche la beffa: ci viene impedito di tornare a casa liberamente”.

Un altro punto critico sollevato riguarda l’apparente disparità nei controlli: “Per far rispettare il divieto ai residenti ci sono pattuglie e controlli, ma dopo le 22, la zona diventa invivibile e nessuno interviene”, denuncia il comitato. Una situazione che alimenta la frustrazione di chi si sente abbandonato dalle istituzioni.

La chiusura ha avuto anche un impatto pratico immediato: la soppressione di oltre trenta parcheggi, in un’area già carente di spazi per la sosta. “È un colpo durissimo per chi vive qui, e rende ancora più difficile la vita quotidiana”.

Il Comitato Piazza Mercato chiede al Comune di rivedere l’ordinanza, garantire il diritto alla mobilità dei residenti e affrontare con serietà i problemi di degrado e sicurezza che affliggono la zona. “Non vogliamo privilegi – concludono – ma rispetto e ascolto. Non possiamo essere cittadini di serie B”.