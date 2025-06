Procedono i lavori in Corso Umberto, mercoledì in via Belvedere

TERMOLI. Lavori in corso per il rifacimento delle strade del centro: chiuso Corso Umberto I, da mercoledì tocca a via Belvedere.

Procedono come da programma gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade del centro cittadino di Termoli. Nella giornata di oggi, 24 giugno, è in pieno svolgimento il cantiere su Corso Umberto I, chiuso al traffico e alla sosta nel tratto tra Piazza Garibaldi e Piazza Vittorio Veneto. Il divieto, scattato questa mattina alle ore 7, resterà in vigore fino alle 24 di mercoledì 25 giugno, per consentire il completo rifacimento del manto stradale.

Nel frattempo, l’amministrazione ha già programmato il successivo step dei lavori: via Belvedere sarà interessata dal cantiere a partire dalle ore 7 di mercoledì 25 giugno, con chiusura alla circolazione e alla sosta fino alle 24 di venerdì 27 giugno. In questo caso si tratta di interventi di manutenzione sulla pavimentazione in lastre di porfido, che necessitano di particolare attenzione per garantire sicurezza e durabilità.

Il Comune invita cittadini e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a pianificare eventuali percorsi alternativi, sottolineando come i lavori, seppur temporaneamente impattanti, rientrino in un piano più ampio di riqualificazione del centro urbano.