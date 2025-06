Processione di Sant’Antonio: l’ordinanza sulla viabilità

TERMOLI. Venerdì 13 giugno, a partire dalle ore 20, si svolgerà la tradizionale processione in onore di Sant’Antonio, con partenza e arrivo davanti alla Chiesa di Sant’Antonio in Largo Monsignor Pietro Santoro.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il Comando di Polizia Municipale ha disposto una serie di provvedimenti temporanei sulla viabilità cittadina.

Dalle 14:00 alle 24 sarà vietata la sosta con rimozione forzata nelle vie adiacenti alla chiesa (Via IV Novembre, Via Sannitica tra Via Oliviero e Via IV Novembre, e Via Oliviero).

Dalle 19:30 alle 24 il traffico in transito su Via Roma e in uscita da Via Oberdan sarà deviato per agevolare l’immissione in Via Cristoforo Colombo.

Durante il passaggio del corteo, previsto intorno alle 20:00, la circolazione sarà sospesa temporaneamente lungo il percorso della processione, che attraverserà le principali vie cittadine, tra cui via Sannitica, via M. Milano, piazzale della Stazione, corso Umberto I°, corso Nazionale, via Roma, largo Castello, e piazza Duomo.

Per garantire sicurezza e assistenza, saranno presenti volontari in alta visibilità e un veicolo di soccorso a chiusura del corteo.

Il Comando invita gli automobilisti a rispettare le disposizioni e a utilizzare percorsi alternativi per limitare i disagi al traffico.