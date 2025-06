Pubblicato il bando per interventi a sostegno dell’occupazione e delle fasce più deboli

TERMOLI. L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Termoli, Mariella Vaino, comunica che è stato pubblicato un bando per una sezione speciale avente ad oggetto: “Interventi a sostegno dell’occupazione e delle fasce più deboli”.

Si tratta di un avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari dell’iniziativa Borsa Lavoro/Work Experience.

Le candidature possono essere presentate da oggi ed entro la mezzanotte del prossimo 14 luglio 2025, secondo le modalità riportate nell’allegato.

Oggetto dell’Avviso

L’avviso ha come scopo l’individuazione dei soggetti beneficiari della misura Borsa lavoro/Work Experience, secondo le modalità definite all’art. 6 del bando.

Il programma prevede l’attivazione di borse lavoro della durata massima di sei mesi ed è rivolto a:

Disoccupati senza sostegno al reddito,

Lavoratori autonomi che hanno cessato l’attività,

Lavoratori con redditi molto bassi, fragili o vulnerabili,

Residenti nella Regione Molise da almeno 24 mesi continuativi alla data di presentazione della domanda,

Con età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Caratteristiche della Borsa Lavoro/Work Experience

La borsa non costituisce un rapporto di lavoro, ma è uno strumento di accompagnamento al lavoro (LEP F2 di cui al D.M. n. 4/2018), finalizzato a favorire l’occupabilità al termine del percorso.

Prevede lo svolgimento di un progetto formativo collegato a un’esperienza pratica della durata di 6 mesi.

Soggetti beneficiari

Possono partecipare solo i non percettori di ammortizzatori sociali quali:

NASPI,

DIS-COLL,

Trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.

Inoltre, non devono usufruire di misure di inclusione e accesso al lavoro (Assegno di Inclusione, Supporto per la Formazione e il Lavoro), devono essere profilati o da profilare dai Centri per l’Impiego (CPI) ed inseriti o da inserire nel Programma GOL.

Modalità di presentazione della domanda

La documentazione indicata all’art. 9, sottoscritta a mano, dovrà essere inviata, a pena di irricevibilità, alla:

Regione Molise – Assessorato al Lavoro – Servizio Politiche per l’Occupazione

tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:

regionemolise@cert.regione.molise.it

Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura:

“AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELL’INIZIATIVA BORSA LAVORO/WORK EXPERIENCE PRESSO I COMUNI MOLISANI”.

Termini di scadenza

Le candidature potranno essere inviate a partire dalle ore 08:00 di lunedì 30 giugno 2025 e fino alle ore 23:59 di lunedì 14 luglio 2025.

Ulteriori informazioni

Info e modalità di candidatura sono disponibili sul sito della Regione Molise:

https://www.regione.molise.it/…/Ser…/L/IT/IDPagina/21446