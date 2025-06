Pulizia delle spiagge libere al Lido, D’Egidio: «Tutela dell’ambiente e servizi migliori per cittadini e turisti»

CAMPOMARINO. Al via la pulizia delle spiagge libere anche a Campomarino lido: tutela dell’ambiente e servizi migliori per cittadini e turisti.

L’Amministrazione Comunale di Campomarino comunica che dal 10 giugno è iniziata ufficialmente l’attività di pulizia delle spiagge libere per la stagione balneare 2025. Il servizio, affidato ad una ditta specializzata per la durata di tre anni, riguarderà l’intero tratto costiero che si estende dalla foce del Biferno fino al vallone “2 Miglia”, a sud del nostro territorio comunale.

L’intervento si inserisce in una visione più ampia dell’Amministrazione, volta alla valorizzazione del litorale, alla promozione del turismo responsabile e alla tutela dell’ambiente e rappresenta un importante passo avanti verso una gestione sostenibile e attenta dell’ambiente costiero.

Tra le principali attività previste:

• Pulizia costante dei tratti di spiaggia libera, per garantire decoro, sicurezza e fruibilità;

• Posizionamento di contenitori per la raccolta differenziata e di apposite strutture per la raccolta delle deiezioni canine;

• Delimitazione delle dune con pali e corde, al fine di preservare in modo integrale l’ecosistema dunale, patrimonio naturale del nostro territorio.

Inoltre, nel rispetto dell’Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Molise, la ditta incaricata provvederà all’allestimento di un tratto di spiaggia libera destinato all’accoglienza dei cani, localizzato tra Lido Lucio e il vallone “2 Miglia”. Questo servizio intende rispondere alle esigenze di molte famiglie che desiderano vivere il mare in compagnia dei propri animali domestici, nel rispetto delle regole e della convivenza civile.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato” – dichiara il sindaco di Campomarino Vincenzo Norante – che rappresenta un impegno concreto verso una gestione più attenta e sostenibile del nostro litorale. Offrire ai cittadini e ai turisti un ambiente pulito, ordinato e rispettoso della natura è una priorità di questa Amministrazione.”

“Questo intervento migliora i servizi ma dimostra anche un cambio di passo nella gestione del demanio marittimo” – aggiunge l’assessore al Demanio D’Egidio – “Con la pianificazione triennale e l’attenzione alle esigenze ambientali e turistiche, poniamo le basi per un modello di sviluppo balneare moderno e responsabile”

Ad incrementare la fruibilità del nostro litorale, l’ Amministrazione ha inoltre affidato il servizio di sorveglianza e salvataggio nei tratti di spiaggia libera atttraverso l’ istituzione di torrette dotate di personale qualificato e strumenti di sicurezza.

Con questo servizio, Campomarino si prepara ad accogliere l’estate con rinnovato slancio, unendo tutela del territorio e qualità dell’offerta turistica.