Quando scatta la “Febbre del sabato sera”: tra movida sfrenata e risse

TERMOLI. Denunce social e riscontri, ancora una rissa, poco prima dell’1.30, quella che nella notte ha ‘rovinato’ un sabato di grande afflusso in centro, a Termoli.

Nel gruppo social Afdm descritto l’episodio più allarmante avvenuto in corso Nazionale, dove una rissa tra giovani ha coinvolto persino un bambino, mentre i passanti, invece di intervenire, si limitavano a filmare e commentare l’accaduto. Questo atteggiamento rivela un problema non solo di sicurezza, ma anche culturale, dove la spettacolarizzazione della violenza prevale sul senso di responsabilità collettiva.

La presenza di giovani sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti è diventata una costante nelle zone più frequentate della città, rendendo difficile per le famiglie passeggiare serenamente. Inoltre, il problema del parcheggio selvaggio e della scarsa presenza di forze dell’ordine durante la notte aggrava la situazione. Gli interventi tardivi della Polizia, impegnata in altre emergenze, rendono evidente la necessità di un controllo più capillare e tempestivo.

Per rispondere a questa emergenza, la comunità e le istituzioni devono collaborare per trovare soluzioni efficaci. Potrebbero essere implementate misure come:

– Maggiori controlli notturni da parte delle forze dell’ordine.

– Campagne di sensibilizzazione per promuovere il rispetto e il senso civico.

– Aumento dell’illuminazione e delle telecamere di sorveglianza nelle zone più critiche.

– Iniziative per coinvolgere i giovani in attività culturali e sportive che offrano alternative alla movida sfrenata.

L’amministrazione comunale è chiamata a prendere provvedimenti per garantire un ambiente più sicuro e vivibile, evitando che Termoli si trasformi in una città dove l’inciviltà prevale sul benessere collettivo.

Riuscirà Termoli a riconquistare la sua tranquillità e a rispondere alle esigenze di sicurezza dei suoi cittadini? Il futuro dipende dalle scelte che verranno fatte oggi.