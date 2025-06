Quercia storica danneggiata a Termoli, la denuncia del comitato ‘Più alberi’

TERMOLI. A Termoli, in via Bari, una quercia secolare di circa 80 anni è stata gravemente danneggiata. Il danno, probabilmente causato da mezzi pesanti impegnati in un vicino cantiere edile, ha provocato la perdita di grandi rami e un forte depauperamento della chioma, compromettendo seriamente la salute dell’albero.

Il Comitato Più Alberi, da sempre attento alla tutela del patrimonio verde cittadino, ha segnalato l’accaduto alle autorità competenti, esprimendo preoccupazione per le conseguenze di questo gesto e sollecitando interventi immediati.

Di seguito la segnalazione del Comitato:

“A malincuore, stamane passeggiando in via Bari (vicino l’industriale) abbiamo notato che questa bellissima quercia di circa 80 anni è stata brutalmente danneggiata, con sbrancamento di grandi rami e depauperamento di gran parte della chioma, un danno forse irreparabile!

Questo genere di danno causa alla pianta ferite che difficilmente possono essere riparate in autonomia, in quanto, tolta la corteccia che ripara il fusto, si dà la possibilità a funghi e patogeni di attaccare la pianta e, pian piano, destinarla alla morte.

Vicino c’è un cantiere edile: molto probabilmente questi danni sono stati causati da una ruspa. La forestale, che era stata già attenzionata mesi fa dal nostro comitato in maniera preventiva, è stata avvisata anche oggi e ci auguriamo che questa volta gli organi competenti facciano il loro dovere, sanzionando giustamente gli autori del gesto.

Per l’albero non si potrà tornare indietro; per gli uomini, ci auguriamo un repentino cambio di mentalità. Non si può continuare a gestire la natura e monumenti di grande pregio ambientale come questi a proprio piacimento, senza le opportune accortezze”.