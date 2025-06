Rafforzati i controlli nelle località turistiche e “siti sensibili”

TERMOLI. Anche la prefettura di Campobasso nella rete della sicurezza rafforzata nelle città e nelle località turistiche: dal 1° luglio al 1° settembre, prende il via il piano di potenziamento dei controlli sul territorio disposto dal Viminale. Saranno 2.328 le unità aggiuntive impiegate, tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, che vanno a supportare sui territori le Forze dell’Ordine già impegnate nell’attività ordinaria.

Il piano nasce da un’analisi integrata che tiene conto delle previsioni sull’afflusso turistico, della densità demografica stagionale e degli indici provinciali di delittuosità, elaborati e condivisi in sede interforze. Si tratta di un intervento mirato, pensato per garantire una presenza capillare e rassicurante, proprio nei luoghi dove si prevede il maggior afflusso di persone.

Oltre ai rinforzi destinati al pattugliamento ordinario, sono previsti sei nuovi distaccamenti di polizia stradale e ferroviaria, che metteranno in campo 49 operatori specializzati, inclusi nuclei cinofili e a cavallo. A questi si aggiungono 83 carabinieri destinati a diciannove presidi temporanei, attivati in aree interessate da forti flussi turistici. Sul fronte del mare, saranno operative 68 unità navali della Guardia di Finanza, con 715 militari imbarcati e dislocati in 26 località costiere.

Inoltre, si è riunito questo pomeriggio al Viminale il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con la partecipazione delle Forze dell’ordine, delle agenzie di intelligence e delle strutture preposte alla cybersicurezza.

L’incontro è stato preceduto, in mattinata, da una riunione del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (Casa), organismo tecnico, cui hanno partecipato gli esperti delle Forze di polizia e delle stesse agenzie di intelligence. Durante la riunione sono stati presentati gli esiti delle recenti attività investigative e definite le nuove direttrici operative per far fronte ai potenziali impatti sulla sicurezza nazionale derivanti dalla crisi in Medio Oriente e dal deterioramento del quadro geopolitico internazionale.

All’esito del Comitato nazionale, su impulso del ministro Piantedosi, sono state potenziate le attività di prevenzione e analisi dei rischi per la sicurezza interna, con particolare attenzione alle misure di contrasto al terrorismo.

Massima allerta sugli obiettivi ritenuti sensibili: attualmente, in Italia, sono oltre 29mila i siti sottoposti a vigilanza, tra cui oltre 10mila infrastrutture critiche. Tra gli stessi siti, circa un migliaio riguardano interessi statunitensi e israeliani.