Respinta la sospensiva sull’ordinanza “cinghiali”, il Tar Molise dà ragione all’amministrazione Balice

TERMOLI. La presenza crescente di cinghiali nelle aree urbane di Termoli, in particolare nel quartiere Porticone, ha generato una situazione di allarme che ha portato il sindaco a emettere un’ordinanza per il loro “prelievo selettivo”. Contro tale provvedimento, l’associazione Earth Odv aveva presentato ricorso, chiedendone l’annullamento con sospensione dell’efficacia. Il Tar Molise, con un’ordinanza pubblicata il 5 giugno 2025, ha respinto la domanda cautelare, confermando la validità dell’azione comunale.

L’Ordinanza del Sindaco di Termoli:

L’ordinanza sindacale n. 121 del 25 aprile 2025, avente ad oggetto il “PRELIEVO SELETTIVO DI CINGHIALI SELVATICI RINVENUTI ALLO STATO BRADO SUL TERRITORIO COMUNALE”, è stata emessa a seguito dei sempre più frequenti avvistamenti di cinghiali in tutto il territorio comunale, anche a ridosso delle abitazioni. Il provvedimento nasce dalla necessità di affrontare un grave pericolo per l’igiene e l’incolumità pubblica, situazione resa ancora più critica dalla vocazione turistica di Termoli e dall’imminente stagione estiva. L’Amministrazione ha agito considerando la limitata efficacia delle precedenti iniziative regionali di contenimento.

Il Ricorso di Earth ODV:

L’associazione Earth ODV, rappresentata dall’avvocato Massimo Rizzato, ha impugnato l’ordinanza, contestandone la legittimità e chiedendone la sospensione.

La decisione del Tar Molise:

Il Tar Molise, presieduto dal dottor Nicola Gaviano e con estensore il dottor Luigi Lalla, ha esaminato il ricorso e le relative argomentazioni. La Camera di Consiglio, riunitasi il 4 giugno 2025, ha ritenuto che la situazione di pericolo generata dalla presenza dei cinghiali nel centro abitato configurasse i presupposti per l’adozione di provvedimenti sindacali emergenziali, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Cruciale nell’interpretazione del Tar è stata la precisazione del significato dell’espressione “controllo-contenimento selettivo”. Il Tribunale ha chiarito che tale espressione non può essere intesa in termini di “abbattimento”, ma va correttamente declinata nel senso di “cattura-allontanamento”. Questa misura è stata giudicata adeguata e proporzionata per fronteggiare il pericolo.

Il Tar ha inoltre riconosciuto la natura intrinsecamente temporanea dell’ordinanza, finalizzata al raggiungimento dello scopo contingente dell’immediata liberazione delle aree urbane dalla presenza dei cinghiali, pur lasciando all’Amministrazione l’opportunità di chiarimenti su questo specifico punto.

Alla luce di queste considerazioni, la domanda cautelare avanzata dall’associazione Earth ODV è stata respinta, e le spese della presente fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza del Sindaco di Termoli sarà quindi eseguita dall’Amministrazione.