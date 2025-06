Rifiuti sulle spiagge libere: via libera alla pulizia senza limiti di orario

TERMOLI. Con un’ordinanza urgente, il Sindaco di Termoli, Nico Balice, ha disposto l’avvio di un intervento straordinario di pulizia delle spiagge libere, autorizzando la rimozione dei detriti sull’intero arco della giornata, senza limitazioni orarie. Il provvedimento si è reso necessario a causa delle gravi condizioni in cui versano gli arenili demaniali non in concessione, invasi da rifiuti e materiali lignei trasportati dalle mareggiate invernali.

La decisione è stata adottata in deroga all’art. 4, lett. r) dell’Ordinanza balneare regionale 2024, che vieta l’uso di mezzi meccanici per la pulizia delle spiagge dalle 7:30 alle 20:30 durante la stagione balneare, per garantire la sicurezza dei bagnanti e la fruibilità degli spazi. Tuttavia, lo stato di emergenza e l’imminente picco di afflusso turistico, previsto con la chiusura delle scuole, hanno imposto un intervento tempestivo e continuativo.

Tutela ambientale e sicurezza pubblica

Il provvedimento arriva dopo una fase delicata per la tutela ambientale: dal 1° aprile al 30 giugno, infatti, vige il divieto di pulizia meccanizzata per proteggere il Fratino, una specie protetta che nidifica proprio lungo le coste molisane. Solo di recente, l’ornitologo incaricato ha concluso il monitoraggio dei nidi, permettendo l’avvio delle attività di pulizia secondo le prescrizioni regionali.

Inoltre, il territorio comunale di Termoli rientra in aree di pregio naturalistico come la ZSC Foce Biferno e la ZPS Lago di Guardialfiera, rendendo ancora più delicato l’equilibrio tra tutela ambientale e fruizione turistica.

Operatività affidata a Rieco Sud e Golden Eagle

Sarà la ditta Rieco Sud Scarl, tramite la subappaltatrice Golden Eagle di Gatti Sonia, ad effettuare gli interventi, con l’obbligo di garantire la continuità nella raccolta e gestione dei rifiuti nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza. Le operazioni dureranno fino al termine della stagione balneare, il 15 ottobre 2025.

Contesto normativo e ricorsi

L’ordinanza si fonda sugli articoli 198 del D.Lgs. 152/2006 e 54 del D.Lgs. 267/2000, che attribuiscono al Comune la responsabilità della gestione dei rifiuti e al Sindaco il potere di ordinanza in caso di pericolo per la popolazione.

La misura è già stata notificata a tutti gli enti competenti – Regione Molise, Capitaneria di Porto, Carabinieri Forestali, Polizia Municipale – e pubblicata all’Albo Pretorio. I cittadini potranno presentare ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.