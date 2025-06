Riqualificazione urbana, Tar: «Legittimi gli interessi della De Francesco Costruzioni»

TERMOLI. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise si è pronunciato sul ricorso della ditta De Francesco Costruzioni in merito alla decisione del Comune di Termoli di pubblicare un nuovo appalto per la riqualificazione urbana di Pozzo Dolce – Piazza Sant’Antonio, senza prevedere l’obbligo di revoca preventiva di pubblica utilità relativo al Project Financing legittimamente aggiudicato dall’impresa.

La Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale del Molise presieduta dal giudice Nicola Gaviano ha “rilevato, che gli interessi della ricorrente (De Francesco Costruzioni) a base delle pur serie contestazioni mosse mediante il presente ricorso, le quali affondano le loro radici in precedenti e risalenti provvedimenti della stessa Amministrazione comunale (essenzialmente, l’aggiudicazione del 15 novembre 2018), potrebbero trovare adeguata tutela attraverso lo scrutinio della domanda risarcitoria” e per questi motivi ha fissato la trattazione in sede collegiale della domanda cautelare avanzata dalla dalla De Francesco Costruzioni con camera di consiglio il prossimo 16 luglio 2025.

De Francesco: il Tar riconosce i nostri diritti.

“Il TAR riconosce i nostri legittimi interessi. Esprimiamo soddisfazione per il pronunciamento e attendiamo con fiducia la trattazione della causa dove siamo certi verrà stabilito un congruo indennizzo economico, accresciuto dal danno per mancate chance”.