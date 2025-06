Rivoluzione pagamenti Asrem: stop al contante per Cup e prestazioni private

TERMOLI. L’Asrem informa che, in ottemperanza alle normative nazionali, dal 1° luglio 2025 tutti i pagamenti relativi alle prenotazioni del Centro Unico di Prenotazione (Cup) e alle attività in libera professione (Alpi) dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il sistema PagoPA.

Cosa cambia per gli utenti?

Al momento della prenotazione, verrà generato un avviso di pagamento PagoPA. Questo documento contiene un codice univoco e un importo da pagare, e potrà essere saldato attraverso diverse modalità, evitando l’uso del contante:

Online , con carta di credito o attraverso il servizio di home/mobile banking aderente al circuito CBILL o PagoPA.

, con carta di credito o attraverso il servizio di home/mobile banking aderente al circuito CBILL o PagoPA. Fisicamente, presso sportelli bancari abilitati, ATM (bancomat) aderenti, ricevitorie Sisal o altri punti vendita convenzionati con PagoPA.

Non saranno più accettati pagamenti in contanti presso le strutture sanitarie o altri sportelli.

Per conoscere tutti i punti dove è possibile effettuare il pagamento, è possibile consultare il sito ufficiale di AGID dedicato a PagoPA: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare.

Consigli per gli utenti:

È importante conservare l’avviso PagoPA ricevuto al momento della prenotazione e utilizzare uno dei canali sopra indicati per effettuare il pagamento entro i termini stabiliti, in modo da evitare disguidi o ritardi nelle prestazioni.

L’ASREM invita i cittadini a prendere confidenza con le nuove modalità di pagamento per un passaggio più semplice e veloce al sistema digitale, che garantisce maggiore trasparenza, sicurezza e tracciabilità delle operazioni.