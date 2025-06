Romano: “Smantellata la neurologia del Cardarelli, è la fine della sanità pubblica”

CAMPOBASSO. «Con Decreto n. 100 dell’11 giugno 2025, la struttura commissariale sanitaria ha inferto l’ulteriore e definitivo colpo letale all’organizzazione sanitaria pubblica regionale, smantellando di fatto il reparto di Neurologia del Cardarelli di Campobasso, un autentico fiore all’occhiello della sanità pubblica molisana e centro di riferimento regionale per il trattamento dell’ictus ischemico». Così il consigliere regionale Massimo Romano.

«È la fine della sanità pubblica: si privatizza l’ultimo settore delle reti tempo-dipendenti, in favore di strutture private, in questo caso Neuromed, sprovviste di Pronto Soccorso, calpestando spudoratamente gli atti di programmazione, vanificando le procedure assunzionali della Asrem che proprio in questi giorni ha espletato i concorsi per radiologi interventisti del Cardarelli il cui reparto, però, oggi viene di fatto cancellato- continua Romano- Il decreto detta una disciplina incomprensibile, incoerente e confusionaria, in cui non si capisce un bel niente.

Una vergogna: non ci sono altre parole per definire questo disegno di privatizzazione della sanità regionale che mette a repentaglio la vita delle persone, contro il quale preannuncio che scateneremo un inferno».