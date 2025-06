Saldi estivi 2025: in Molise si comincia il 5 luglio

TERMOLI. Partiranno giovedì 5 luglio i saldi estivi in tutta Italia, compreso il Molise. Tuttavia, il mercato si è già mosso da tempo, con vendite promozionali, pre-saldi, sconti online e offerte via social che anticipano la stagione ufficiale degli sconti.

Secondo un’indagine Ipsos realizzata per Fismo Confesercenti, oltre 6,5 milioni di consumatori hanno già approfittato di queste offerte, generando acquisti per circa 700 milioni di euro, ben prima della data di avvio fissata dalla normativa.

Il fenomeno dei pre-saldi coinvolge in particolare i più giovani: il 22% delle persone tra i 18 e i 34 anni ha effettuato acquisti anticipati, contro il 17% nella fascia 35-65 anni. Le donne risultano leggermente più propense all’acquisto (20%) rispetto agli uomini (17%). Dal punto di vista territoriale, la tendenza all’acquisto in anticipo appare abbastanza uniforme: 19% al Nord e al Sud, 17% al Centro.

Nel complesso, oltre la metà degli italiani (52%) ha ricevuto offerte promozionali, ma solo il 18% ha concretizzato l’acquisto. Il 34% ha scelto di non acquistare, mentre il 45% dichiara di non aver ricevuto alcuna proposta e un 3% non ricorda.

Le strategie commerciali per anticipare la concorrenza si sono moltiplicate negli ultimi anni, creando di fatto un mercato parallelo che sfugge spesso ai controlli normativi.

In attesa dell’avvio ufficiale dei saldi, dunque, il mercato è già in fermento, con consumatori pronti a cogliere l’occasione e commercianti impegnati a conquistare la propria fetta di clientela con offerte sempre più “succulente”.