San Basso 2025: partita ufficialmente la questua per sostenere la festa patronale

TERMOLI. Date loro fiducia, rappresentano l’essenza della termolesità: parte la questua di San Basso. Lo vogliamo sottolineare perché oggi non è semplice bussare alla porta di qualcuno, nell’era delle comunicazioni sprint via social e messaggistica.

Ma occorre raggranellare i fondi per tenere in piedi la festa patronale a Termoli.

A Termoli prende ufficialmente il via la tradizionale questua di San Basso, momento profondamente sentito dalla cittadinanza in vista delle celebrazioni del Santo Patrono. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione San Basso 7.0 su incarico della Parrocchia Santa Maria della Purificazione, coinvolgerà un gruppo di volontari incaricati di raccogliere contributi presso aziende e privati per sostenere le festività previste il 3 e 4 agosto 2025.

I signori Girolamo Capurso (detto Gerry), Domenico Di Cesare, Cristina Gadaleta e Fernando Iacampo. sono stati ufficialmente delegati allo svolgimento della raccolta fondi e saranno muniti di regolari ricevute timbrate dall’associazione, che verranno rilasciate a ogni donatore. Questo passaggio non solo garantisce trasparenza, ma rinsalda il legame fiduciario con la comunità.

È inoltre importante ricordare l’attesissima estrazione del 19 luglio, uno degli appuntamenti più attesi che anticipano la festa vera e propria. L’iniziativa è da sempre occasione di incontro, condivisione e spirito comunitario, animando l’estate termolese con entusiasmo e partecipazione. Ci saranno momenti legati alla tradizione, ma anche convivialità e spiritualità.

Preludio anche alla manifestazione “Aspettando San Basso”, che proporrà sabato 26 luglio U’ Scescille de Sant’Anne, sempre al porto di Termoli, per poi immergersi nella ritualità del 3 e 4 agosto, con processione a mare e le varie celebrazioni eucaristiche, la messa dell’aurora, il Pontificale e i fuochi d’artificio. Fino al concerto del 5 agosto, all’Arena del Mare, con le Vibrazioni.

L’estate a Termoli si accende nel nome della tradizione, della fede e della solidarietà.