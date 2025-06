Sezione Antivandalismo in azione dopo i danni al parchetto e al defibrillatore

TERMOLI. La sezione antivandalismo ha lavorato con rapidità e dedizione per ripristinare due elementi fondamentali per la sicurezza e il benessere dei cittadini: il defibrillatore al Mosaico di Difesa Grande, danneggiato da un gesto incivile, e un lampione divelto nel parchetto di via dei Pruni, luogo amato da bambini e famiglie.

Questi interventi non sono solo un ripristino materiale, ma un segno di speranza e cura verso quegli spazi dove la comunità si incontra, gioca e cresce. Il vandalismo resta una ferita aperta, ma la risposta di chi si prende cura della città dimostra che il rispetto e l’impegno possono vincere.

Ora più che mai serve la collaborazione di tutti per proteggere e valorizzare i luoghi che rendono viva e accogliente la nostra città.