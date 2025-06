Si riunisce martedì 10 giugno il Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Si è riunita nella tarda mattinata di oggi, sotto la presidenza del presidente Quintino Pallante, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari per programmare i lavori della prossima seduta dell’Assemblea legislativa regionale.

Valutati i diversi argomenti e la loro urgenza degli atti in attesa di trattazione, e dopo aver ascoltato le richieste dei diversi Capigruppo, il presidente Pallante ha deciso di convocare per martedì 10 giugno, con inizio lavori alle ore 10, la prossima seduta del Consiglio regionale con l’ordine del giorno diviso in tre parti: una prima parte dedicata agli atti di indirizzo al presidente e alla Giunta regionale, una seconda parte dedicata al question time con le risposte dell’Esecutivo alle interrogazioni presentate dai diversi Consiglieri, e una terza parte dedicata alle nomine in un ente sub regionale di competenza dell’Assise.