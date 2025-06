S’inaugura il nuovo polo dell’Emergenza molisano

ISERNIA. Nella mattinata di domani, lunedì 30 giugno, alle ore 11 il vicepresidente della Regione Molise Andrea Di Lucente, unitamente al governatore Francesco Roberti, sarà presente all’apertura del nuovo Polo dell’Emergenza allestito presso lo stabile dell’Auditorium di Isernia, che diventerà un punto di riferimento strategico per la gestione integrata delle emergenze sul territorio molisano. I locali ospiteranno quattro sale operative, ognuna con compiti specifici e complementari.

Le prime due sale fanno capo alla Regione Molise. La prima ospiterà la centrale NUE 112, nodo essenziale del sistema unico europeo per le emergenze. La seconda fungerà da centrale di back-up, ovvero una sala operativa a supporto, gestita dalla Protezione civile regionale e pronta a intervenire in caso di malfunzionamenti o emergenze straordinarie.

La terza sala, affidata alla Protezione civile, avrà il compito di coordinare una nuova centrale integrata 112 e 117. Questo centro fornirà assistenza medica telefonica, informazioni generali e smistamento delle chiamate verso il numero unico di emergenza 112, rappresentando un ulteriore snodo operativo e informativo a servizio dei cittadini.

La quarta sala operativa sarà destinata all’attuale centrale del 118 dell’Asrem, la cui sede verrà dismessa perché non a norma. Il nuovo spazio garantirà condizioni di lavoro ottimali e un servizio ancora più efficiente alla popolazione.

A partire da domani, i locali saranno utilizzati per la formazione del personale, che proseguirà nei mesi estivi e si concluderà entro ottobre 2025, in vista dell’entrata in funzione a pieno regime del Polo dell’Emergenza.

“Si tratta di un progetto che l’Italia e, a cascata, le Regioni hanno dovuto recepire e fare proprio – ha precisato Di Lucente – Ha richiesto tempo e impegno per poter essere realizzato, ma siamo ormai giunti agli ultimi passi rispetto all’avvio operativo del Polo dell’emergenza.

Il Molise si dota finalmente di una struttura moderna, integrata e pronta a rispondere alle esigenze della cittadinanza in modo efficace e tempestivo. Un traguardo importante che testimonia l’impegno ad investire in sicurezza, innovazione e tutela della salute pubblica”.