Sinergie e pratica sportiva: più tennis e bocce a Montenero riqualificando gli impianti lasciati all’abbandono

MONTENERO DI BISACCIA. Montenero di Bisaccia prosegue nell’opera di espansione dello sport locale: inaugurati i campi da tennis e il nuovo campo da bocce.

Ieri, sabato 21 giugno 2025, è stata una giornata all’insegna della festa e della condivisione a Montenero di Bisaccia, dove si è svolta l’inaugurazione dell’area riqualificata dei campi da tennis e del nuovissimo campo da bocce in via Don Sturzo. Alla cerimonia erano presenti la sindaca Simona Contucci, il vicesindaco Claudio Spinozzi, la Giunta comunale e numerosi cittadini, insieme a una rappresentanza delle associazioni sportive locali, tra cui il Circolo Tennis San Salvo, coinvolto nel Mini-Torneo dell’Amicizia.

I lavori sono stati resi possibili grazie al progetto “Vicin a vu”, finanziato dal Pnrr (Missione 5 – Inclusione e Coesione), per un importo di 291.500 euro, con l’obiettivo di rilanciare i servizi sociali e sportivi nelle aree interne.

Durante l’evento, il sindaco Contucci ha espresso profonda gratitudine verso i sindaci dei Comuni di Petacciato e San Giacomo degli Schiavoni, Antonio Di Pardo e Costanzo Della Porta, partner nel progetto, e ha ringraziato i tecnici, le maestranze e gli sportivi locali che, con dedizione, hanno alimentato la passione per il tennis nonostante le condizioni critiche dei vecchi impianti. Presente il consigliere regionale Roberto Di Pardo, che ha avviato il progetto assieme ai colleghi primi cittadini, quando era in Comune, così come l’onorevole Elisabetta Lancellotta.

Contucci e gli altri ospiti istituzionali hanno sottolineato quanto sia importante superare i campanilismi e lavorare in sinergia tra enti, un approccio che ha contribuito a trasformare un’area in disuso in un punto di riferimento per la comunità.

A suggellare il clima di rinascita, è stato presentato anche il nuovo campo da bocce, molto atteso dai soci dell’Asd Bocciofila Montenerese, che da subito potranno godere della struttura, concepita anche per futuri sviluppi grazie agli spazi circostanti.

Per la prima cittadina, l’inaugurazione ha rappresentato non solo un momento celebrativo, ma un segnale concreto dell’impegno dell’Amministrazione nel valorizzare lo sport come strumento di crescita personale e coesione sociale.

«Continuano le riqualificazioni delle strutture abbandonate del nostro paese. Quattro campi da tennis di cui uno polivalente, campo da bocce e piccolo percorso vita. Riconsegniamo a Montenero uno dei luoghi iconici della vita sociale e sportiva..

Non finirò mai di ringraziare gli amici Sindaci Costanzo Della Porta e poi Antonio Di Pardo e Roberto Di Pardo che si sono avvicendati alla guida di Petacciato per averci dato questa importante opportunità che si è concretizzata nell’ottenimento di un finanziamento per ridare vita alla nostra struttura sportiva.

Anche il Coni rappresentato dall’on. Lancellotta ha avuto delle meravigliose parole per le iniziative sportive per la nostra in particolare. Quando le Amministrazioni lavoravano in sinergia la partita si vince. “Se tutti avanziamo insieme, il successo arriverà da solo.” Cit.», le parole della sindaca, Simona Contucci.