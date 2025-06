Sistema di mobilità pedonale nel centro storico a Larino

LARINO. Il sogno di un centro storico vivo e accessibile diventa realtà con il nuovo sistema di mobilità pedonale- Un’alba promettente si staglia sul centro storico di Larino. La Giunta Comunale, con la delibera n. 118 approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile, ha dato il via libera a un progetto ambizioso e lungimirante: il “Sistema della mobilità pedonale per la fruizione dei beni culturali nel Centro Storico di Larino”. Questo atto di indirizzo non è solo un adempimento burocratico, ma il primo, decisivo passo verso una rinascita del cuore antico della città, un vero e proprio gioiello del Molise. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio e strategico: le Strategie Territoriali FESR e FSE+ 2021-2027 per l’Area Interna Medio Basso Molise. Larino, in qualità di ente capofila di questa importante area, si fa promotrice di un modello di sviluppo che coniuga la tutela del patrimonio con la sua valorizzazione e fruizione da parte di residenti e visitatori. L’obiettivo primario è chiaro: riqualificare e rendere più fluidi e suggestivi i percorsi pedonali che, snodandosi dalla Via Circonvallazione, accompagneranno cittadini e turisti alla scoperta delle inestimabili emergenze storico-culturali del borgo, tra cui spiccano l’imponente Cattedrale e il maestoso Palazzo Ducale.

Il progetto non è una mera riorganizzazione, ma un intervento mirato e profondo, che punta a migliorare la sicurezza, l’accessibilità e l’estetica di aree cruciali. Sono stati individuati quattro sotto-interventi specifici, pensati per agire con precisione e efficacia: Vico Portella: Qui si procederà con il ripristino della scalinata e la messa in sicurezza degli edifici adiacenti, restituendo splendore e funzionalità a un angolo caratteristico del centro. Belvedere Via dei Giardini: Un nome che già evoca bellezza. L’intervento riguarderà il ripristino e la messa in sicurezza del percorso carrabile e pedonale, trasformando questo punto panoramico in un luogo ancora più piacevole e sicuro per passeggiate e momenti di contemplazione. Vico Filippo: Analogamente, si interverrà per il ripristino e la messa in sicurezza del percorso carrabile e pedonale, migliorando la connessione e la percorribilità all’interno del nucleo antico. Area Parcheggio: Un elemento fondamentale per la moderna fruizione del centro storico. La realizzazione di un’area di sosta adiacente alla Via Circonvallazione, per la quale è prevista l’acquisizione di un’area di proprietà privata, consentirà di decongestionare il traffico e rendere più agevole l’accesso al cuore del borgo, unendo praticità e rispetto per l’ambiente storico.

La guida di questo complesso ma entusiasmante percorso è stata affidata all’ingegner Alfonso Scardera, responsabile del servizio Lavori Pubblici e Programmazione del Comune di Larino, nominato Responsabile Unico del Procedimento.

L’approvazione di questa delibera da parte dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Puchetti, non è solo un atto amministrativo, ma un manifesto di impegno e visione. Riflette la profonda consapevolezza del valore intrinseco del Centro Storico di Larino e la volontà di valorizzarlo non solo come testimonianza del passato, ma come luogo vivo e vibrante, capace di attrarre visitatori e di migliorare la qualità della vita dei residenti. Questo progetto mira a rafforzare l’identità culturale di Larino, rendendola sempre più un punto di riferimento per il turismo culturale e un esempio virtuoso di come la storia e la modernità possano coesistere armoniosamente.