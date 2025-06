Sotto il sole di Pluto: Termoli tra afa, brezza e voglia di mare

TERMOLI. Oggi a Termoli la temperatura ha raggiunto i 28 °C, accompagnata da un’umidità del 71 %, quel mix che rende l’aria “pesante” e afosa. Fortunatamente, una ventilazione costante da nord-est ha mitigato un po’ il caldo: una brezza piacevole ma non risolutiva, visto che il caldo percepito resta elevato.

Il nome “Pluto”, associato a questa ondata di calore, prende ispirazione dal guardiano infernale del quarto cerchio nella Divina Commedia di Dante: un demone opprimente, un po’ come queste giornate di caldo soffocante che tolgono il respiro.

Con questo livello di umidità, si sta bene davvero solo in acqua: il mare o una piscina diventano rifugi indispensabili per trovare sollievo e rinfrescarsi.

Le previsioni per i prossimi giorni parlano chiaro: domenica 29 giugno sarà stabile e soleggiata, con massime attorno ai 30 °C e vento sostenuto – attenzione all’allerta gialla che potrebbe far svolazzare ombrelloni. L’umidità sarà in leggero calo, ma il caldo percepito resterà notevole.

Tra lunedì e martedì, cieli sereni e temperature fino a 31 °C, con umidità intorno al 60 %. Il vento accompagnerà la giornata, ma la “cappa” del pomeriggio si farà comunque sentire.

Mercoledì 2 luglio il cielo sarà limpido, il calore salirà fino a 30 °C con un’umidità piacevole ma costante tra il 60 e il 70 %. Ideale per chi ama giornate di mare, seppure afose.

Giovedì e venerdì le temperature saliranno leggermente fino ai 32 °C, con prevalenza di nubi leggere ma senza pioggia. L’umidità tornerà a salire fino al 69 %, rendendo il caldo più “tropicale”, soprattutto nel pomeriggio.

Piccoli consigli: idratarsi spesso (l’umidità rallenta l’evaporazione del sudore), fare attenzione al vento di domenica e godersi le serate più fresche per passeggiate o un gelato. Con qualche accortezza, l’estate a Termoli può essere vissuta con piacere, anche sotto l’occhio infuocato di Pluto.