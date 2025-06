Sovraindebitamento e fragilità sociali, la Casa dei Diritti partecipa al tavolo dell’intergruppo parlamentare

ROMA. La Casa dei Diritti è approdata a Roma, portando con sé un bagaglio di esperienze concrete e buone pratiche nate a Termoli, dove il progetto ha già dimostrato la sua efficacia nell’ascolto e nel sostegno delle persone in condizioni di fragilità sociale. L’occasione è di quelle importanti: la prima convocazione del Tavolo parlamentare sul sovraindebitamento e le fragilità sociali, promosso all’interno dell’Intergruppo parlamentare sull’Economia sociale, con l’obiettivo di elaborare una nuova proposta di legge sul tema. L’incontro, che si svolge nella prestigiosa Sala Berlinguer della Camera dei Deputati, rappresenta un punto di partenza per costruire, in modo partecipato e condiviso, strumenti legislativi capaci di rispondere alle sfide che colpiscono migliaia di famiglie e cittadini sopraffatti dai debiti, spesso senza tutele e senza vie d’uscita. Presente la presidente Laura Venittelli, che ha rappresentato la realtà nata a Termoli come sportello di ascolto e orientamento per cittadini in difficoltà, grazie al lavoro sinergico di avvocati, assistenti sociali, psicologi e volontari. Un modello che ha saputo mettere insieme solidarietà, competenze professionali e interventi concreti per accompagnare le persone fuori da situazioni di crisi economica e disagio sociale.

Attraverso il supporto personalizzato ai soggetti sovraindebitati, l’attivazione di procedure previste dalla legge 3/2012 (oggi confluite nel Codice della Crisi d’Impresa) e la creazione di reti locali con istituzioni, associazioni e sindacati, la Casa dei Diritti ha intercettato decine di situazioni critiche, offrendo soluzioni concrete, dignitose e rispettose della persona. Questo approccio, basato su ascolto, presa in carico integrata e prevenzione, è stato al centro dell’attenzione del Tavolo parlamentare, che ha voluto raccogliere testimonianze e proposte dalle realtà più attive sul territorio, come base per una riforma che miri a rafforzare il diritto al risanamento e alla ripartenza.

Il Tavolo parlamentare nasce infatti dalla consapevolezza che il fenomeno del sovraindebitamento è cresciuto in modo preoccupante negli ultimi anni, colpendo non solo i disoccupati e i precari, ma anche lavoratori autonomi, famiglie monoreddito, piccoli imprenditori e pensionati. Le cause sono molteplici: inflazione, caro-bollette, mutui insostenibili, crollo del potere d’acquisto, eventi imprevisti. E spesso, chi cade in questa spirale si ritrova solo e invisibile, con la paura di affrontare il problema o la vergogna di chiedere aiuto. Per questo motivo, l’obiettivo del Tavolo è ambizioso ma necessario: dare vita a una proposta normativa che semplifichi l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, rafforzi il ruolo dei Comuni, delle associazioni e degli sportelli territoriali e riconosca il valore delle esperienze dal basso come quella di Termoli.

L’invito della Casa dei Diritti al Tavolo parlamentare rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi anni a Termoli e una straordinaria opportunità per far crescere una rete nazionale di supporto ai cittadini fragili, fondata sui principi della giustizia sociale, della legalità e della prossimità. Nel frattempo, le attività della Casa dei Diritti proseguono sul territorio molisano, con nuovi progetti di sensibilizzazione, consulenza legale gratuita e collaborazione con gli enti locali. Perché il diritto a una vita dignitosa non può essere un privilegio, ma deve tornare ad essere un pilastro della nostra democrazia.