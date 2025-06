Spiaggia Abile: quando l’inclusione incontra il mare

TERMOLI. È iniziata un’estate speciale sulle coste del Molise. Un’estate fatta di sorrisi, nuove sfide e grandi opportunità. Con l’avvio dei tirocini formativi di Spiaggia Abile, dieci giovani con disabilità stanno vivendo un’esperienza concreta nel mondo del lavoro, in contesti accoglienti e stimolanti come stabilimenti balneari, strutture turistiche e realtà agricole del territorio.

Tra loro c’è Fatima Ciarmela, che ha appena iniziato il suo tirocinio al Lido Tricheco di Termoli. La si può trovare dietro il bancone del bar, con il grembiule addosso e un sorriso che racconta molto più di mille parole. Per lei, come per gli altri partecipanti, questo non è solo un lavoro: è un’occasione per mettersi in gioco, per imparare, per sentirsi parte attiva di una comunità.

E non è sola. In questi giorni hanno preso il via altri nove tirocini, ognuno con la sua storia, i suoi volti, le sue emozioni:

Gianni è stato accolto a Cala Sveva di Termoli

Francesca ha iniziato il suo percorso presso la Società Agricola Il Quadrifoglio di Montenero di Bisaccia

Alex e Adriano stanno vivendo la loro esperienza all'Adriatica Camping

Marika è all'Aloha Park Hotel di Campomarino

Maria Antonietta è stata accolta dal Camping Village Corrado

Questi tirocini, conosciuti come TIS – Tirocini di Inclusione Sociale, non sono semplici esperienze lavorative. Sono percorsi pensati per valorizzare le capacità individuali, per costruire autonomia, per abbattere barriere – non solo fisiche, ma anche culturali. Sono un modo concreto per dire che l’inclusione non è un concetto astratto, ma qualcosa che si costruisce giorno dopo giorno, con gesti semplici e autentici.

“Il lavoro è molto più di uno stipendio. È dignità, è relazione, è crescita. È sentirsi parte di qualcosa”, racconta uno dei tutor coinvolti nel progetto.

E così, tra ombrelloni, granite e accoglienza, prende forma un’estate diversa. Un’estate che lascia il segno. Un’estate che ci ricorda che ogni persona ha un talento da esprimere, se solo le viene data l’occasione giusta.

Perché l’inclusione non è un sogno. È una realtà che possiamo costruire insieme. Anche – e soprattutto – partendo da una spiaggia.