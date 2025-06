Termoli Comics & Games 2025: dal gran finale al futuro

TERMOLI. Calato il sipario sulla terza edizione del Termoli Comics & Games, e lo fa con un’intensità indimenticabile: tra applausi scroscianti, luci sfavillanti, musica avvolgente e un’ultima serata che ha lasciato un segno profondo.

Piazza Monumento, gremita e vibrante di entusiasmo, ha ospitato il travolgente concerto finale dei Gem Boy, che hanno incendiato il palco prima che gli organizzatori, Nicola Palmieri e Mario Palladino – noti come Quei Due Sul Server – salutassero il loro affezionato pubblico.

Proprio Palmieri, in un momento di grande chiarezza, ha lanciato un messaggio diretto alle istituzioni: «Non sappiamo ancora se ci sarà una quarta edizione. Ce la mettiamo tutta, ma da soli non possiamo andare avanti all’infinito. Speriamo che la Regione ci dia finalmente un supporto maggiore, perché questo evento è diventato grande e merita di crescere ancora. Noi ci crediamo, ma adesso serve che anche le istituzioni ci credano davvero».

Dalla piazza è partita una risposta corale e spontanea: “2026! 2026!”.

Un grido che ha fatto vibrare il cuore di Termoli, confermando quanto il festival sia ormai attesissimo, amato e profondamente sentito da tutti.

Questa edizione 2025 ha registrato circa 90.000 presenze, un risultato straordinario che consolida il Termoli Comics come uno degli appuntamenti estivi più importanti non solo in Molise, ma lungo tutta la costa adriatica.

L’ultima giornata ha suggellato un successo costruito con passione e cura: visitatori ininterrotti, stand presi d’assalto, famiglie, giovani e appassionati giunti da ogni parte d’Italia.

I cosplayer, come sempre, hanno inondato le strade del centro e del borgo di fantasia ed energia, regalando sorrisi e meraviglia.

Grazie a un’organizzazione precisa ed efficiente, ogni momento si è svolto senza intoppi. Un lavoro riconosciuto persino dal Ministero della Cultura, che ha voluto salutare ufficialmente l’iniziativa, un chiaro segno del valore raggiunto dal festival.

Con la chiusura dell’edizione 2025, Termoli saluta una tre giorni che ha superato ogni aspettativa. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: il Termoli Comics & Games ha lasciato un’impronta indelebile. E tutti, pubblico in primis, sperano ardentemente che questo segno non si cancelli.

Eliana Ronzullo