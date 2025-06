TERMOLI. Termoli punta al titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027.

La città di Termoli compie un passo decisivo verso la candidatura a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027, con la delibera n. 132 dell’11 giugno 2025, approvata dalla Giunta comunale, guidata dal sindaco Nico Balice.

Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale mira a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città, proiettandola nel panorama nazionale dell’arte contemporanea, con il coinvolgimento della Fondazione MACTE, incaricata della gestione del progetto.

Il percorso della candidatura

Il Comune di Termoli aveva già espresso il suo interesse a partecipare alla selezione con la delibera n. 295 del 31 ottobre 2024, affidando alla Fondazione MACTE la preparazione di tutti gli adempimenti necessari.

Oltre al coordinamento della candidatura, la Fondazione avrà un ruolo chiave nell’attuazione del progetto, in conformità agli articoli 2 e 3 del suo statuto.

L’amministrazione comunale considera questa opportunità strategica per il futuro della città, non solo dal punto di vista artistico, ma anche per la rigenerazione urbana, lo sviluppo economico e l’attrattività turistica.

I criteri di selezione e il sostegno istituzionale

Il Bando per il conferimento del titolo sottolinea l’importanza di:

Riqualificazione e rigenerazione degli spazi urbani .

. Forme di cofinanziamento pubblico e privato .

. Collaborazioni con enti territoriali e soggetti pubblici e privati.

Per rispettare questi criteri, il Comune ha già avviato un dialogo con la Regione Molise, chiedendo la predisposizione di un atto di deliberazione regionale. Analoghe richieste sono state inviate alle altre amministrazioni comunali del territorio.

Gli impegni dell’amministrazione

Se Termoli otterrà il prestigioso riconoscimento, il Comune si impegna a:

Consolidare il confronto con la Regione e le municipalità locali per definire misure permanenti di sviluppo culturale e sociale. Riqualificare l’area sottostante le mura del Borgo Antico, con particolare attenzione alla Rosa dei Venti, trasformandola in uno spazio dedicato all’arte contemporanea e alle performance di giovani talenti. Partecipare al finanziamento del progetto, con un contributo diretto di 100.000 euro, parte di un piano di investimenti stimato in 3 milioni di euro, distribuiti su fondi pubblici e privati. Trasferire i finanziamenti pubblici ricevuti al Ministero della Cultura e agli enti locali alla Fondazione MACTE, garantendo il coordinamento delle attività. Affidare al Responsabile del Servizio Cultura il compito di predisporre gli adempimenti necessari per l’attuazione della candidatura.

Un’opportunità di trasformazione per Termoli

L’eventuale assegnazione del titolo potrebbe rappresentare una svolta per la città, incentivando non solo l’arte e la cultura, ma anche il turismo e l’economia locale.

La riqualificazione degli spazi urbani e l’organizzazione di eventi culturali contribuirebbero a rafforzare l’identità di Termoli, rendendola un punto di riferimento nell’arte contemporanea italiana.

Ora la città attende l’esito della selezione, con la speranza di poter scrivere una nuova pagina della sua storia artistica e culturale.