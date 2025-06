«Trasformiamola nella piazza degli Abbracci al posto dell’isola ecologica», residenti a tu per tu con Balice

TERMOLI. Avevamo annunciato l’incontro col sindaco Nico Balice, richiesto dal comitato di quartiere di via XXIV Maggio. Il rendez-vous c’è stato oggi e i residenti ne rappresentano l’esito: «Dopo aver chiesto l’incontro, siamo stati ricevuti dal sindaco Nico Balice e dall’ingegner Gianfranco Bove.

Noi abbiamo illustrato le nostre richieste per dare un tocco di accoglienza alla piazza stazione, battezzata da noi “la Piazza degli Abbracci”. Perché è la piazza degli arrivi e partenze. Abbiamo parlato a lungo confrontandoci con serenità per la ricerca di soluzioni condivise. Il sindaco ha preso atto che l’isola ecologica a ridosso della piazza non è una soluzione di accoglienza, faranno alcune valutazioni in Giunta per verificare la trasformazione in altro. Valuteranno e ci renderanno partecipi del progetto.

I marciapiedi verranno i tecnici per fare una valutazione sul ripristino dove sono rovinati o scoscesi. Verranno per ridisegnare un parcheggio bianco adibito al solo posto per motorini. Terranno in considerazione l’applicazione di cestini per rifiuti dall’università alla stazione ferroviaria. Stanno lavorando su un progetto di parcheggi nel lato stazione dove ora ci sono binari morti. Sul progetto più ampio hanno parlato della rivalutazione degli stabili ora di proprietà delle ferrovie dello stato. Insomma, c’è tanta carne in cottura e noi non vediamo l’ora di vedere il piatto pronto, ne vale per i residenti ma soprattutto per i turisti e per tanti b&b che li accolgono. Non abbassiamo la guardia, resteremo vigili».