Trasporto urbano: “Una vera odissea per noi utenti”

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della signora Annamaria, residente a Termoli, che ha voluto esprimere il proprio disappunto riguardo al servizio di trasporto pubblico urbano.

Ecco il suo racconto: “Ieri mattina, come faccio spesso da quando mio marito non c’è più, mi sono recata al cimitero per fargli visita. Non guidando, sono costretta a usare i mezzi pubblici. Fin dalle prime ore il caldo era opprimente. Salgo sulla circolare, ma poco dopo l’autobus si ferma per un guasto. Riparte, ma è solo un’illusione: percorre qualche metro e si blocca di nuovo. All’interno l’abitacolo era rovente, si faceva fatica a respirare.

L’autista, visibilmente preoccupato, ci ha avvisati che il guasto poteva essere più serio del previsto, invitando chi volesse a scendere. Ma io ho deciso di restare: il cimitero era ancora lontano e camminare sotto quel sole era impossibile. Dopo un po’ il mezzo è ripartito, ma si è fermato ancora. A quel punto mi sono sentita persa: non sapevo più che fare.”

Un racconto amaro e sincero, che evidenzia una problematica ben nota. La signora sottolinea l’urgenza di un rinnovamento del parco mezzi Gtm, che – nonostante segnali positivi, come l’introduzione di autobus più piccoli adatti alle vie strette del centro – continua a basarsi su veicoli obsoleti, poco efficienti e, come in questo caso, anche rischiosi per la salute e la sicurezza dei passeggeri.

“Non è possibile – conclude Annamaria – che nel 2025 si vivano ancora disagi simili per spostarsi in città. E chi, come me, ha difficoltà a muoversi? Siamo utenti e, in quanto tali, paghiamo per un servizio che dovrebbe essere efficiente e dignitoso”.