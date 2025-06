«Un albero di 3 anni reciso per sbaglio durante lo sfalcio»

TERMOLI. Dal Comitato Più Alberi giunge una nota di biasimo per quanto accaduto oggi.

«Vogliamo segnalare un fatto increscioso accaduto stamane nel giardino pubblico Aldo Moro tra via De Gasperi e via Madonna delle Grazie. Gli operatori del verde, durante lo sfalcio dell’erba alta e secca, hanno reciso di netto un pruno di circa 3 anni che il comitato Più Alberi aveva messo a dimora gratuitamente e con il permesso del Comune nel 2023. Un albero che cresceva rigoglioso e che aveva ricevuto le cure periodiche da parte dei volontari (potatura, innaffiature estive). Il pruno era segnalato da una cannuccia e un cartello e non era solo, a distanza di 3 metri un altro pruno un po’ più grande. L’erba nelle aiuole aveva raggiunto quasi il metro e ottanta e lo sfalcio non avveniva dai primi giorni di aprile scorso, capiamo che in queste circostanze sia difficile riconoscere la presenza di un albero, ma si trattava comunque di una piana alta 1,50 metri, verde in mezzo a tanta erba secca. La natura ha tempi lenti che vanno rispettati come pure l’impegno dei volontari che spesso impiegano il loro tempo libero per innaffiare gli alberi in difficoltà, non solo quelli messi a dimora dal comitato.

La richiesta del Comitato Più Alberi è semplice: maggiore attenzione e cura e che vengano piantati almeno altri 3 alberi nello stesso luogo, con l’arrivo dei mesi più freschi».