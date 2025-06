«Un grazie che viene dal profondo del mio cuore»

TERMOLI. Nel mio percorso di giornalista, ho spesso avuto il compito di raccontare storie che riguardavano gli altri: momenti di cronaca, a volte difficili come incidenti o sofferenze, altre volte luminosi come gesti di solidarietà e rinascita. Ho sempre cercato di farlo con rispetto, dando voce a chi viveva situazioni complesse.

Questa volta, però, la storia ha toccato da vicino me e la mia famiglia. E per una volta, sento il bisogno di usare la mia voce per dire un semplice, ma sentito, grazie.

Dopo l’incidente che ha coinvolto mio figlio Luca lo scorso 28 maggio, la nostra quotidianità è stata travolta da una comprensibile ondata di paura e preoccupazione. Ma insieme a questi sentimenti, abbiamo incontrato anche tanta cura, umanità e una vicinanza inaspettata.

Un ringraziamento sincero va a tutto il personale medico, infermieristico e agli operatori sanitari dell’ospedale San Timoteo che si sono presi cura di Luca con grande professionalità. In particolare, desidero ringraziare il reparto di Ortopedia e il Pronto Soccorso per l’assistenza tempestiva, competente e piena di attenzione.

Sapere che tuo figlio è in mani sicure è un sollievo immenso, e questo è un sentimento che non dimenticherò mai.

Un grazie speciale va anche a chi è intervenuto sul luogo dell’incidente con prontezza e lucidità: chi ha prestato i primi soccorsi, compreso il personale del 118, ha fatto la differenza in un momento così delicato, e a queste persone va tutta la mia riconoscenza.

Desidero inoltre ringraziare la Polizia Municipale per il lavoro che ancora sta svolgendo con professionalità e serietà nell’ambito dell’indagine in corso.

Infine, voglio ringraziare di cuore le tantissime persone che si sono interessate a Luca: amici, conoscenti, parenti, colleghi, il gruppo social “Donne e Mamme del basso Molise” ma anche i suoi insegnanti e i compagni di scuola, e persino chi – con un semplice messaggio o pensiero – ci ha fatto sentire la propria vicinanza. In un momento tanto delicato, il vostro affetto ci ha fatto sentire meno soli e ci ha dato forza.

A tutti voi, grazie. Di cuore.

Eliana Ronzullo