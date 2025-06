“Un mare da fare” sfida il maestrale: in tanti da tutta Italia per l’ambiente

TERMOLI. Il forte vento di maestrale ha impedito alla nave veloce Zenit di salpare per le Tremiti, dove era in programma una dimostrazione all’isola di San Domino, ma non è riuscito a fermare il nuovo evento di Innovation Sea, che si è svolto ugualmente a bordo del catamarano.

Tanti i partecipanti, da una delegazione della Croce Rossa Italiana alla squadra agonistica del Circolo Vela, impegnata anche sull’eco boat Dolphin in operazioni di pulizia del mare, passando per l’Itis Majorana di Termoli, il Marconi di Campobasso e la scuola per adulti Maestro Manzi.

Tra i relatori intervenuti, la dott.ssa Stefania Migliore, responsabile Europa di Petronas, partner di Innovation Sea; la dottoressa Lucrezia Cilenti, ricercatrice del Cnr e vicepresidente di Mare Vivo Puglia; il dottor Ivan Riva, responsabile tecnico della Nest Software di Milano; il professor Antonio Minguzzi dell’Università Parthenope di Napoli; il senatore Costanzo Della Porta; il comandante Panico della Capitaneria di Porto di Termoli; e il dotor Domenico Guidotti, Ceo di Innovation Sea e Guidotti Ships.

È stato inoltre illustrato l’importante protocollo di intesa che la start-up sta firmando con l’Autorità di Sistema Portuale del Basso Adriatico, la Res e la Nest, riguardante la gestione dei Rap (rifiuti accidentalmente pescati).

Nonostante si trattasse di un sabato, la partecipazione è stata ampia e sentita: molte persone sono arrivate appositamente da Napoli, Milano e Torino, a testimonianza della crescente sensibilità verso i temi ambientali e della forte attenzione del territorio e delle reti nazionali verso iniziative di questo tipo. L’evento ha confermato l’importanza delle sinergie tra mondo accademico, scuole, forze marittime e militari, ma anche con il comparto moda e i numerosi partner presenti, in una logica di collaborazione ampia e concreta.

Al termine si è svolta, nelle acque del porto, una dimostrazione pratica di pulizia con l’eco boat Dolphin, droni e il Rov Blue Robotics, illustrando nel dettaglio come si svolgono queste operazioni che si avvalgono di tecnologie avanzatissime.

Il brindisi finale nella sala Vip dello Zenit ha ribadito l’impegno di tutti a proseguire su questa impegnativa ma avvincente strada: insieme per una grande missione.