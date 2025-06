CAMPOBASSO. “Un orgoglio presentare la prima Borsa del Turismo esperienziale del Molise”. Questo quanto dichiarato dal consigliere regionale Delegato a Turismo e Cultura, Fabio Cofelice durante la presentazione dell’iniziativa, promossa dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura della Regione Molise, si svolgerà nella sede dell’Ex Gil a Campobasso il 19 e 20 giugno in concomitanza con i festeggiamenti del Corpus Domini.

Fitta la programmazione che ha portato oggi a poter contare sulla presenza di 40 sellers con un livello di esperienze alto e ben strutturato nonché 16 Buyers, tra cui 12 agenzie di fuori regione e 4 agenzie molisane.



Marche, Emilia Romagna, Campania, Puglia, Abruzzo, Lazio; queste le regioni dalle quali arriveranno le agenzie oltre ai Presidenti regionali di Assoviaggi.



Le esperienze presenti alla Borsa saranno caricate sul portale Visit Molise su cui si sta facendo un lavoro di restyling con aggiornamento della piattaforma verso anche un sistema di booking, in modo da favorire la prenotazione dei turisti. Intanto anche la pagina social di Visit Molise negli ultimi due mesi ha ottenuto una forte impennata passando da 40 mila visualizzazioni a più di 2 milioni di visualizzazioni

“Una risposta entusiasmante – ha continuato il Delegato Fabio Cofelice – che vedrà anche un’esperienza significativa di collaborazioni con organizzazioni che provengono dal Canada e che saranno in video collegamento”.

Durante la due e giorni ci saranno momenti culturali e musicali. Tra gli eventi di punta quello del 19 giugno con il concerto omaggio al cantautore campobassano Fred Bongusto.