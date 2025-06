Una mattina difficile, un’équipe straordinaria

GUGLIONESI-TERMOLI. Spesso si parla di malasanità, di poca empatia, di carenze. È giusto farlo quando serve.

Ma oggi vi voglio raccontare la storia di una persona a me cara: mia sorella, Stefania.

Sono una giornalista di TermoliOnline e tante volte ho scritto lettere di ringraziamento per conto di altri.

Oggi lo faccio per me, per Stefania, che il 20 maggio ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua vita.

Quel giorno, alle 8 del mattino, Stefania ha avuto un malore improvviso.

Gli operatori del 118 sono arrivati subito, tempestivi e umani, e le hanno dato le prime cure con attenzione e calma.

Al Pronto Soccorso di Termoli, Stefania è stata accolta dal dottor Tito Santoro, che con umanità e professionalità ha preso in carico la situazione.

Nel frattempo io ero in contatto con il dottor Ivan Petrella, medico del reparto di Medicina, che seguiva da casa l’evoluzione delle sue condizioni e che avrebbe fatto il turno del pomeriggio.

In quel momento ho pensato: se la ricoverano, siamo in una botte di ferro.

Sapevo infatti che, oltre al dottor Petrella, in Medicina c’è il primario, il dottor Nicola Rocchia, il suo salvatore.

Lui è stato decisivo anche questa volta. Non è la prima volta: nel 2011, proprio lui ha letteralmente salvato la vita di Stefania.

Vederlo lì, calmo e determinato, ha significato per me e per tutta la famiglia una sicurezza enorme.

Accanto a questi medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari hanno fatto la differenza con piccoli gesti di cura e gentilezza che non si dimenticano.

Grata agli angeli vestiti con il camice.

“Non posso trovare parole sufficienti per esprimere la mia gratitudine.

Al dottor Tito Santoro, per la prontezza e l’umanità con cui mi ha accolto in Pronto Soccorso.

Al dottor Ivan Petrella, che ha seguito ogni mio passo con attenzione e disponibilità, anche da lontano.

E soprattutto al dottor Nicola Rocchia, che per la seconda volta nella mia vita è stato il faro in un momento di grande oscurità.

Grazie anche a tutti gli infermieri e Oss, che con la loro cura e gentilezza mi hanno dato forza e conforto.

A tutti loro devo la vita e la speranza“.

Questa non è solo una lettera di ringraziamento, ma una testimonianza di quanto la buona sanità esista davvero, fatta di persone competenti e soprattutto umane.

A nome mio, di mia sorella Stefania e soprattutto dei suoi figli Andrea e Federica, un grazie infinito a tutti.

Avete ridato speranza e vita a una persona che amiamo.

Alberta Zulli