Una notte stellata senza luna: spettacolo mozzafiato della Via Lattea in cielo

TERMOLI. Uno spettacolo celeste che ha lasciato senza fiato. Nella notte tra il 25 e il 26 giugno, complice l’assenza della luna, il cielo sopra Termoli e dintorni si è trasformato in un palcoscenico naturale per la protagonista indiscussa dell’estate astronomica: la Via Lattea.

Con l’orizzonte sgombro da nuvole e l’inquinamento luminoso ridotto in alcune zone collinari e di campagna, la fascia luminosa che taglia il cielo – costituita da miliardi di stelle della nostra galassia – è apparsa con una nitidezza straordinaria. Una visione che ha emozionato astrofili, fotografi e semplici curiosi.

Alcuni lettori ci hanno inviato le loro foto, scattate in luoghi appartati lontani dai centri abitati: immagini che raccontano un momento di bellezza pura, quasi surreale, in cui il cielo sembrava raccontare antiche storie di stelle e galassie lontane.

“Una visione così chiara della Via Lattea non si vede spesso”, ci scrive un lettore appassionato di fotografia. “Sembrava di poterla toccare”.

A favorire lo spettacolo è stata l’assenza totale della luna, che con la sua luminosità solitamente offusca i dettagli del cielo notturno. Un’occasione perfetta per chi ha voluto riscoprire il cielo com’era una volta: buio, profondo, pieno di mistero.

Eliana Ronzullo