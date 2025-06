Vandalizzata la statua di Carlo Cappella: oltraggio alla memoria collettiva da parte dei soliti “idioti”

TERMOLI. Sfregio alla memoria di un termolese speciale, com’era Carlo Cappella, ennesimo atto di teppismo urbano, li chiamiamo così da ora in poi gli atti vandalici.

Vernice usata per deturpare la statua dello storico e poeta da chi mostra di essere un idiota assoluto.

In una società che si proclama civile e rispettosa del proprio patrimonio culturale, il vandalismo resta un flagello inaccettabile, un atto di puro disprezzo verso la memoria e l’identità di una comunità. Il recentissimo sfregio inflitto al busto commemorativo – deturpato con schizzi di vernice bianca – è l’ennesima dimostrazione di quanto il rispetto per la storia e l’arte venga calpestato da chi si nasconde dietro l’anonimato.

Chi vandalizza un’opera d’arte pubblica non colpisce solo il bronzo o la pietra, ma attacca i valori di una società che riconosce il significato della memoria e dell’omaggio a chi ha lasciato un segno nella storia. Questi gesti non sono semplici atti di ribellione o protesta, ma mere manifestazioni di ignoranza e superficialità, segnali di una degenerazione culturale che non può essere tollerata.

Occorre rispondere con fermezza e determinazione. Le istituzioni devono intensificare gli sforzi per proteggere i simboli della nostra cultura, promuovendo educazione al rispetto e investendo nella sorveglianza e nella tutela delle opere pubbliche. Solo attraverso un impegno collettivo si può sperare di arginare la barbarie di chi, con un vile gesto, cerca di cancellare il passato senza comprendere che è proprio dalla storia che si costruisce il futuro.

Che questa ferita lasci un segno non solo sul monumento sfregiato, ma nelle coscienze di chi ancora crede nel valore della cultura e della memoria.

La parola… per così dire, alle telecamere e speriamo che chi ne è responsabile sia sanzionato adeguatamente.