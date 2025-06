Variazioni di bilancio e Pnrr nel prossimo Consiglio comunale

TERMOLI. Il presidente del Consiglio Comunale, Annibale Ciarniello, comunica di aver convocato l’assise civica:

per il giorno 23/06/2025 alle ore 08:30 in prima convocazione ,

in , e per il giorno 24/06/2025 alle ore 09:30 in seconda convocazione,

presso la Sala Consiliare, in seduta straordinaria, in forma telematica, anche in modalità mista, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazione di G.C. n. 110 del 15/05/2025, avente ad oggetto:

“Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)” – Ratifica

2. Polo scolastico per l’infanzia. Disposizione dell’efficacia della variante al Piano Regolatore Generale per le aree site in Contrada Colle della Torre – art. 19 del D.P.R. 327/2001

3. PNRR – Misura M2C2 – 23 – 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica” – Realizzazione del percorso ciclabile litoraneo molisano, ricompreso nel più ampio progetto finalizzato alla realizzazione della Ciclovia Turistica Adriatica, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU

CUP: D11B22001770001 – Provvedimenti

4. Modifiche al Regolamento Comunale di Igiene

5. Regolamento per il rilascio e l’utilizzo del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (C.U.D.E.)

6. Ordine del Giorno prot. n. 37626 del 16/06/2025, avente ad oggetto:

Riconoscimento dello Stato di Palestina e richiesta di cessazione delle ostilità nella Striscia di Gaza

7. Interpellanza prot. n. 37685 del 17/06/2025, avente ad oggetto:

Nuova procedura di gara e stato di avanzamento del progetto di riqualificazione dell’area Pozzo Dolce – Piazza Sant’Antonio

8. Interpellanza prot. n. 37688 del 17/06/2025, avente ad oggetto:

Concessione demaniale marittima dell’immobile sito al piano strada del complesso balneare denominato “Lido Panfilo”