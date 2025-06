Viabilità migliorata per raggiungere il Cosib da San Martino e Portocannone

PORTOCANNONE. L’annuncio è del sindaco di Portocannone, Francesco Gallo: «È stata riaperta al traffico una rilevante arteria viaria che collega i Comuni di Portocannone e San Martino in Pensilis con l’area industriale consortile, rappresentando un’infrastruttura strategica per la mobilità locale.

L’intervento è stato finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), all’interno della Misura M5C3 – Investimento 4, Intervento 12.2: “Termoli – Reti materiali: potenziamento della viabilità interna e del sistema di depurazione consortile”.

Si esprime apprezzamento per il precedente Comitato Direttivo del Cosib, presieduto da Roberto Di Pardo, che ha saputo intercettare le opportunità offerte dal Pnrr e avviare una pianificazione progettuale coerente con le esigenze del territorio. Le risorse sono state inserite in un più ampio programma di riqualificazione e potenziamento dell’intera rete viaria consortile, in linea con il Piano Zes Adriatica Interregionale Puglia-Molise.

Un riconoscimento va altresì all’attuale governance del Cosib e alla struttura tecnica, per aver proseguito con determinazione il percorso intrapreso, portando a compimento un’opera di concreta utilità per cittadini e imprese.

Quando le istituzioni, a tutti i livelli, operano in modo sinergico ed efficace, i risultati si traducono in benefici reali per la collettività. Un plauso a tutti gli attori coinvolti».