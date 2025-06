«Vince chi spera»: l’incontro dei volontari della Caritas

TERMOLI. L’incontro con i volontari della Caritas Diocesana, che operano in vari servizi e opere segno quali la mensa, l’emporio solidale, il Centro di ascolto e nelle varie parrocchie della diocesi di Termoli-Larino, si è svolto nella sala Ecclesia Mater presso la Curia Vescovile, giovedì 19 giugno 2025.

Il tema dell’incontro è stato: “Vince chi spera”. Dopo la preghiera iniziale e la lettura dal Vangelo di Matteo sulla Provvidenza come speranza (Mt. 6,25-34) il direttore Caritas ha effettuato un piccolo intervento su degli stimoli legati alla Speranza, in linea con il tema del Giubileo, del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale dei Poveri e dell’importanza del servizio dei volontari, segno tangibile di speranza per i beneficiari dei servizi e per gli stessi volontari che, con la loro dedizione, testimoniano la loro fede con le opere concrete di servizio agli ultimi (rif. Lettera di San Giacomo).

Nella seconda parte dell’incontro si è svolto un momento di animazione illustrato e guidato da Paola De Lena, operatrice della Caritas diocesana, in cui i volontari si sono messi in gioco con degli interventi che hanno messo in evidenza lo stare insieme e l’importanza delle responsabilità personali e comunitarie del proprio servizio.

Si è proseguito con una riflessione comunitaria rispondendo a delle domande riguardanti l’impegno e lo stare nelle relazioni fra volontari e con la società. Sono emersi interessanti spunti di riflessione sulla comunione, sulla solidarietà, sulla famiglia, sulla preghiera e sul bisogno di mettersi continuamente in gioco circa la testimonianza sia in Caritas, che nei luoghi di lavoro e nelle parrocchie.

Con un momento finale di agape fraterna e di convivialità si è concluso l’incontro.

A darne notizia i direttori Vito e Anna.