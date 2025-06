Weekend di partenze: traffico in aumento sulla statale 16

TERMOLI. Con l’aumento delle temperature e l’arrivo dell’estate, aumentano le partenze nei fine settimana verso le località di villeggiatura. Per il secondo fine settimana di giugno, è previsto un aumento significativo del traffico sulla rete Anas, in particolare lungo le direttrici che collegano i grandi centri urbani alle località turistiche.

«Anas è impegnata a semplificare la gestione del traffico – ha dichiarato l’Amministratore delegato Claudio Andrea Gemme – ottimizzando la distribuzione dei cantieri e completandoli, dove possibile, prima dell’esodo estivo. L’obiettivo è offrire strade più sicure e tempi di percorrenza migliori».

Per garantire la fluidità della circolazione, Anas (Gruppo FS Italiane) disporrà presìdi di personale su tutta la rete, con particolare attenzione ai tratti interessati da cantieri inamovibili.

Strada statale 16 Adriatica: arteria cruciale per il traffico estivo

La Statale 16 Adriatica, che attraversa Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto, sarà una delle arterie più interessate dai flussi turistici. Si prevede traffico intenso in entrambe le direzioni, soprattutto in prossimità degli svincoli verso le principali località balneari. I disagi maggiori sono attesi nel tardo pomeriggio di domenica, in coincidenza con i rientri del weekend.

La presenza su strada di Anas è di circa 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale che assicurano il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24.

I consigli agli automobilisti

Anas invita gli automobilisti a valutare fasce orarie alternative per il rientro, in preferenza al mattino o in tarda serata, per evitare i momenti di maggiore congestione e raccomanda di evitare le ore più calde, di viaggiare con veicoli in buone condizioni e portare con sé adeguate scorte d’acqua. Si ricorda che le corsie di emergenza sono destinate esclusivamente ai mezzi di soccorso ed alle Forze dell’Ordine. Pertanto, anche in situazioni di traffico copioso, è in ogni caso interdetta e preclusa all’utenza la possibilità di utilizzarle.

Anas ricorda, inoltre, le campagne di prevenzione per la sicurezza stradale “Quando guidi, Guida e Basta” e per il rischio incendi “La strada non è un posacenere”.