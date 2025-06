YouPol: l’app della Polizia per segnalazioni di bullismo e violenza

CAMPOBASSO. YouPol è l’applicazione per smartphone della Polizia di Stato che permette ai cittadini di comunicare in tempo reale con la sala operativa della Questura, per segnalare episodi di bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti e violenza domestica.

L’app consente l’accesso anche in forma anonima, offrendo uno strumento efficace a tutela della comunità.

Per diffondere la conoscenza di YouPol, il Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha fornito dati aggiornati, accompagnati da un videomessaggio del Commissario Capo Carmelo Caione, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso, che spiega come utilizzare l’app.