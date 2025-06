BONEFRO. Alessandro Marcos Vaccaro spegne la terza candelina.

«Oggi il nostro Alessandro Marcos compie 3 anni!

Tre anni di vita, energia, risate… e un pizzico di sana follia che ha stravolto (in meglio!) la nostra quotidianità.

Alessandro è un concentrato di vita: testardo, curioso, instancabile, pieno di carattere e di cuore. Ogni giorno ci sfida, ci fa ridere, ci insegna — a modo suo — cosa vuol dire vivere con il cuore aperto.

Ma la cosa più bella è vederlo con le due principesse della sua vita:

Angela Paola, la sua sorellona, che lo ha sognato e amato ancora prima di conoscerlo. Da quando lui è nato, sono una cosa sola. Complici, uniti, inseparabili.

E Nives, la sua adorata cuginetta, amica di giochi, di risate, di piccoli segreti e grandi abbracci. Con loro due forma un trio irresistibile che riempie le nostre giornate di gioia (e che a volte ci fa venire il mal di testa… ma lo chiamiamo amore anche quello!

Ci guardiamo intorno e ci sentiamo solo grati.

Grati per la famiglia, per questi bambini che ci insegnano l’amore puro, e per questo dono immenso che è la vita insieme a loro.

Buon compleanno Alessandro!

Corri, sogna, ama… noi saremo sempre qui, ad accompagnarti e a lasciarci travolgere dalla tua meravigliosa energia!».