PETACCIATO. Compie oggi 50 anni una nostra lettrice affezionata, Angela Taronno. «A me, piccola, tenera ragazzina con lo sguardo da bambina, gli occhietti vedevano più della mente, eri birichina, salivi sulla bicicletta come una dannata senza sosta, correvi tra le stradine del tuo paesello come se avessi le ali di un uccello; giocavi con le tue bamboline fino a trasformarle in vere e proprie bambine, non c’erano ostacoli che frenassero la tua indole selvaggia. Nonostante mio padre mi teneva frenata io ero sempre più motivata.

Un angioletto di nome e di fatto; un diavoletto in azione che amava tanto la libertà e già nel sentire fai la brava, comportati bene, sii educata, non dire parolacce, rientra presto a casa, fai le preghiere, saluta gli zii, mangia con la mano destra non con la mancina, la mia risposta era va bene, ok. Un giorno in tarda età incontrai una bellissima donna simile a me, con la stessa pazzia e la voglia di fare tutto rispettando tutto ma non le regole, iniziai a ridere insieme, saltare, volare, amare all’infinito anche il respiro del mio cane e del mio gatto, da quel dì il mio viaggio avventuroso non fu più in solitudine, ma in compagnia di una bellissima donna di nome Angela Taronno».