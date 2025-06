SAN MARTINO IN PENSILIS-LETTOPALENA. È nata Chiara Pia Di Iorio. La piccola è venuta alla luce ieri, 16 giugno 2025 ore 21:01, all’ospedale San Pio di Vasto e gode di ottima salute. Ad annunciarla le sorelline Anna Patrizia e Giorgia Pia.

La coppia intende ringraziare la dottoressa Roberta Morelli, le ostetriche in particolare Chiara, Marianna e la capo Ostetrica Filomena. Con tanta umanità, dolcezza e infinita pazienza hanno svolto un grandissimo lavoro. Inoltre, vogliamo ringraziare la pediatra, le Oss e tutto il personale di Ostetricia-Nido del San Pio per la professionalità e l’affetto dimostrato.

Con affetto infiniti auguri ai genitori Diego e Edvige e le sorelline Anna Patrizia e Giorgia Pia, da parte dei nonni materni: Domenico e Patrizia e i nonni paterni: Anna e Gaetano e la bis nonna Rosaria e gli zii Gennaro e Antonio.