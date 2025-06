PORTOCANNONE. Compiere 18 anni: un momento speciale che dischiude gli orizzonti di una vita adulta. Per Chiara Rotoletti, in questo giorno così atteso, giungono auguri particolarmente significativi.

«Chiara, oggi è un giorno speciale. Oggi non è solo il tuo compleanno, ma l’inizio di un nuovo capitolo, quello in cui diventi maggiorenne, ma soprattutto in cui sei chiamata a prendere il timone della tua vita con ancora più consapevolezza, coraggio e libertà.

In questi 18 anni hai affrontato prove che avrebbero spento il sorriso a molti… e invece tu sei qui, più forte, più profonda, con una luce negli occhi che parla di resilienza, di cuore, di sogni che nessuno ha potuto portarti via.

Hai camminato a testa alta anche quando il cuore era stanco, e lo hai fatto con una grazia e una dignità che ti rendono un esempio per chi ti conosce.

La tua educazione, i tuoi valori, la tua sensibilità rara in un mondo spesso superficiale, sono il dono più grande che porti con te.

Hai dentro di te il fuoco delle ambizioni, la bellezza dei sogni che non hai mai smesso di coltivare, e quella dolce determinazione che ti farà arrivare lontano, qualunque cosa tu scelga di diventare.

Ti auguro di non perdere mai la fiducia in te stessa, anche quando il mondo sembrerà sordo. Ti auguro di amare la vita, anche quando farà un po’ paura. Ti auguro di realizzare tutto ciò che meriti: l’amore vero, la serenità dell’anima, e la gioia di svegliarti ogni giorno sapendo che sei esattamente dove desideravi essere.

Buon diciottesimo compleanno, anima bella.

Che la vita ti sorprenda con tutto il bene che finora hai donato agli altri.

Con affetto sincero,

Erica».