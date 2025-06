COLLETORTO-SINGAPORE. Campane a festa per la nascita di Francesca Timperio: «Grazie Signore per il dono della vita! La piccola Francesca è venuta alla luce domenica 8 giugno 2025, a Singapore, e gode di ottima salute. Infiniti auguri ai genitori Giuseppe e Ana, da parte dei nonni paterni Adele e Orlando con un pensiero per i nonni materni dal Cielo, degli zii, di tutti i parenti, degli amici e del cuginetto Orlando. Il Signore Gesù Cristo, fonte di ogni bene, ricolmi tutta la famiglia di ogni grazia e benedizione nell’affidamento amorevole alla Vergine Maria».