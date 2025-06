PORTOCANNONE. Giada Vitale compie 30 anni, per lei è davvero un giorno speciale: «Trent’anni. Non solo un numero, ma la prova vivente della tua forza. Oggi non si festeggia solo il tuo compleanno, ma anche la strada che hai percorso. Ogni lacrima, ogni ostacolo, ogni battito di cuore spezzato hanno costruito la donna straordinaria che sei ora: sensibile ma fortissima, profonda, vera. Hai attraversato tempeste che avrebbero piegato chiunque, eppure eccoti qui, più luminosa che mai. Oggi brilli non nonostante il tuo passato, ma proprio grazie ad esso. E ogni sorriso che doni al mondo è una conquista. Ti auguriamo un anno pieno di dolcezza, di abbracci sinceri, di giorni leggeri e notti serene. Ma soprattutto ti auguriamo di sentirti amata, sempre, perché lo meriti infinitamente. Buon 30° compleanno, anima bella. Che sia solo l’inizio del tuo capitolo più bello, accompagnato da quelle note liete con cui delizi al pianoforte».