TERMOLI. Buon compleanno all’amico e collega Giovanni Cannarsa che oggi, 21 giugno, spegne 53 candeline.



Auguri Giovanni da tutta la redazione di TermoliOnLine.

«Sono 53! Non 54!

Il 21 giugno lo ricordo ogni volta, perché prima di tutto arriva puntuale la scadenza dell’assicurazione della macchina, e poi perché… sono nato in questo giorno, tanti e tanti anni fa.

Talmente tanti che, qualche giorno fa, ho incontrato un amico e collega che mi ha detto:

“Ma venerdì è il tuo compleanno”.

E io: “Veramente è sabato… e quest’anno compio 54!”.

Lui mi guarda perplesso ed esclama:

“Ma sei del ’72, ne compi 53!”.

È lì che scopri l’utilità di certi amici, veri hard disk di date, ricordi, misfatti e ricorrenze. Mi ha ridato improvvisamente un anno di vita.

Però non tanto ci credo.

Prendo la calcolatrice e faccio: 2025 – 1972 = 53.

Per un momento mi torna il sorriso, e la serata si presenta più bella e spensierata.

Detto questo, oggi è il fatidico giorno in cui tutti si ricordano di te, e scopri che almeno in questa occasione i social hanno una loro utilità.

Quindi grazie a chi si unirà a questo traguardo di vita: bello, brutto, importante, difficile, rocambolesco, entusiasmante, pieno di incognite, delusioni e soddisfazioni, vissuto – per certi versi – come se fosse sempre l’ultimo giorno in cui vedrò il cielo dipinto di blu.

Perché da quando ero convinto di dover compiere 54 anni, ho deciso di godermi la vita giorno per giorno, così come viene, con ancora tante ambizioni, ma senza troppe aspettative.

Da buon ipocondriaco, penso sempre che ogni giorno che passa è un giorno in meno verso il traguardo.

Però adesso, che ho “scoperto” di compierne “solo” 53… beh, il discorso cambia.

Dodici mesi in più per pensare al prossimo traguardo!

Nel frattempo, nella consapevolezza di non poter più correre, mi sono messo a camminare, senza dimenticare gli obiettivi da raggiungere. Perché, che siano veloci o a passo lento, se devono arrivare… prima o poi arrivano.

Fondamentalmente non mi è mai piaciuto festeggiare, e non lo farò nemmeno questa volta.

Ma qualche riflessione su queste 53 lune andava fatta.

Anche perché chi mi sta vicino vede che cammino come se volessi correre, e a un certo punto pensa pure:

“Ma ‘ndò kaiser vai?”

Ma come si dice: il ferro va battuto quando è ancora caldo.

Poi, il prossimo anno, a 54… chissà».