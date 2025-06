TERMOLI. Un messaggio di auguri molto profondo e pieno di amore, quello che oggi raggiunge dai genitori il loro amato figlio, Giuseppe Pio D’Astolfo, che oggi compie 23 anni.

«Buon 23º compleanno! A questa età si è abbastanza grandi per sognare in grande e abbastanza giovani per inseguire quei sogni senza paura. Che questo nuovo capitolo ti porti soddisfazioni, esperienze straordinarie e tanta gioia!»