TERMOLI. Congratulazioni a Giuseppina Quiquero che si è brillantemente laureata in Economia.

«Quando si parla di volontà e impegno, il nome di Giuseppina Quiquero è un esempio luminoso per tutti noi. A 52 anni, dopo anni di sacrifici, oggi festeggiamo insieme la sua seconda laurea. Giuseppina ci dimostra che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni.

Solo lo scorso luglio aveva conseguito la laurea in Giurisprudenza, dopo un periodo di stop dovuto a motivi personali. Lavoratrice instancabile: operatrice del 118 e volontaria della Casa dei Diritti, Giuseppina dimostra ogni giorno la sua voglia di crescere e migliorarsi.

Questa nuova laurea in Economia è una straordinaria soddisfazione, frutto di impegno, dedizione e coraggio.

A nome di tutta l’associazione, vogliamo congratularci con Giuseppina per questo traguardo e augurarle un futuro ricco di altre grandi soddisfazioni, sia sul lavoro che nella vita privata.

Sei un vero esempio per tutti noi, continua così!» La Casa dei Diritti.