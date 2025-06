COLLETORTO. Gli 80 anni di Livia Di Paolo. «Non ci sono abbastanza parole per raccontare quanto tu sia importante per noi, ma oggi vogliamo provare a farlo.

Tu sei il cuore della nostra vita, la luce che illumina i nostri giorni, il rifugio sicuro nei momenti difficili.

Grazie per ogni abbraccio che ci ha confortato, per ogni sorriso che ci ha reso la giornata più luminosa e per ogni parola di incoraggiamento che ci ha spinto a credere in noi.

Sei la nostra forza, il nostro esempio, il nostro amore più grande.

Ti vogliamo bene più di quanto riusciamo ad esprimerti e oggi, per i tuoi splendidi 80 anni, vogliamo dirti semplicemente “auguri mamma e grazie per essere la persona meravigliosa che sei”.

Con tutto l’amore del mondo, la tua famiglia».